Schade dikt aan in Giro: ook ritwinnaar van rit 4 die betrokken was bij val Landa vertrekt niet meer

Het was al bekend dat Sivakov, Landa en Bidard niet meer zouden starten in de Giro na hun valpartijen. Daar komt nu ook de naam van Joe Dombrowski bij, de man die in etappe vier nog soleerde naar ritwinst. Ook hij kwam in de rit van woensdag ten val.

Het was een ploegmaat van Dombrowski die op het laatste moment van richting veranderde op een plek waar ook een seingever gepositioneerd stond. De Amerikaan van UAE volgde zijn teamgenoot en maakte vervolgens contact met het asfalt. Ook Landa en Bidard waren bij deze valpartij betrokken. HERSENSCHUDDING Dombrowski reed de etappe wel nog uit. Hij leek er beter aan toe te zijn dan Landa, maar kan dus ook zijn Ronde van Italië niet verderzetten. Verdere onderzoeken wezen uit dat hij moeite had om zijn evenwicht te bewaren en dat was niet zomaar: er werd bij Dombrowski een hersenschudding vastgesteld. Best dus om alle risico te vermijden en hem even van de fiets te houden. Dombrowski was ook drager van de blauwe bergtrui. In dat klassement gaat Vincenzo Albanese van EOLO-Kometa aan de leiding, voor Dombrowski zit de Giro er op.