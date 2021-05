🎥 Nog een klassementsrenner gaat niet meer van start in de Giro

Domenico Pozzovivo kwam gisteren ten val en gaat niet meer van start in de Giro, zo laat zijn team Qhubeka-Assos weten.

De Italiaan ging in de bergrit naar Ascoli Piceno ten val. “Ik ben gisteren over mijn limieten gegaan”, klinkt het bij de Italiaan. Hij nam voor de vijftiende keer deel aan de Giro d'Italia.

🇮🇹 #Giro



⚠️ MEDICAL UPDATE ⚠️



After crashing in stage 6, and following further medical assesment this morning, sadly @pozzovivod has been forced to withdraw from the @giroditalia.



🎙️"I went above the limit just to finish yesterday."



🎥 FIGHTER#BicyclesChangeLives pic.twitter.com/Svn7DF9mmF