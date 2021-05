Evenepoel tweede in klassement na moeilijke etappe: "De jongens hebben mij goed gesteund"

Vandaag reden de renners een koers die het klassement terug heeft opengegooid. 162 kilometer van Grotte di Frasassi tot een bergop aankomst in San Giacomo. Evenepoel eindigde vierde in de etappe, en werd tweede in het eindklassement. Geen roze trui, maar Evenepoel is wel tevreden.

“Ik ben blij met hoe ik mij voelde op de laatste beklimming. Voordien was het koud. Ik was aan het afzien door de temperatuur en de regen, de jongens hebben mij goed gesteund. Aan de voet van de slotklim zaten we er misschien nog met zeven man, ze bleven me goed omringen, en herinnerden me eraan om te eten en te drinken. Dat heb ik ook gedaan en de energie was er nog”

“De klim op zich was niet zo zwaar, door het weer was hij veel zwaarder. Uiteindelijk was het wel een goede situatie voor ons. Ik ben blij met mijn tweede plaats in het klassement, het was niet het belangrijkste om de leiderstrui te pakken vandaag. Iedereen is veilig door de etappe geraakt, behalve Serry, maar gelukkig is die oké”, aldus Remco Evenepoel.

Verder zei onze jonge landgenoot ook nog dat alle neuzen nu in dezelfde richting staan, en dat Evenepoel, himself, kopman is bij Quick-Step.