Van Vleuten moet het deze keer afleggen in sprint met drie, Cubaanse klopt ook winnares Brabantse Pijl

Annemiek van Vleuten is dezer dagen dé vrouw om in het oog te houden in koersen op Spaans grondgebied. Ook in de Navarra Women's Elite Classics eiste ze weer een hoofdrol op. Deze keer was de winst wel voor een andere renster, voor Arlenis Sierra meerbepaald.

Bij het ingaan van de laatste tien kilometer reden Van Vleuten, Fisher-Black, Moolman-Pasio en Borghini voorop. Cavalli kwam even later ook aansluiten. Een groepje met achtervolgsters was echter niet ver weg en dat kwam ook helemaal terug.

Borhini zette wel door in de slotkilometers en kreeg Mavi Garcia met zich mee. Dat was echter ook niet de beslissende aanval. In de laatste meters scheidden Van Vleuten, Sierra en Winder zich dan af van de rest. Winder had dit jaar in een sprint met vijf nog de Brabantse Pijl gewonnen.

De situatie oogde dus gunstig voor de Amerikaanse. Toch moest ze zich ditmaal tevreden stellen met plek twee, want Sierra was nog een tikkeltje sneller in de sprint met drie. Voor Van Vleuten werd het dus de derde plaats.