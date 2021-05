Alvaro Hodeg haalt het in GP Vermarc na sprint tegen Brent Clé

Alvaro Hodeg heeft deze middag de GP Vermarc gewonnen. De Colombiaan van Deceuninck-Quick-Step ging er vandoor met Brent Clé en in de sprint was Hodeg net iets sneller.

De GP Vermarc zou uitdraaien op een sprint tussen twee renners. De Colombiaan Alvaro Hodeg en de Belg Brent Clé waren namelijk weggereden uit het peloton en gingen onder elkaar uitvechten wie de sterkste zou zijn.

In de sprint toonde Hodeg zich uiteindelijk de snelste. Het is de eerste zege van het seizoen voor de Colombiaan van Deceuninck-Quick-Step. Clé werd dus tweede en de derde plaats was voor Arnaud De Lie.