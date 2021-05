Net geen overwinning voor Piet Allegaert in Franse klassieker: zege gaat naar Connor Swift na fotofinish

Ook in Frankrijk werd er vandaag gereden. De klassieker Tro-Bro Léon stond namelijk op het programma. De wedstrijd eindigde op een massasprint en daarin toonde de Brit Connor Swift zich de sterkste. Hij haalde het voor onze landgenoten Piet Allegaert en Baptiste Planckaert.

De Franse klassieker Tro-Bro Léon eindigde vandaag op een massasprint. Daarin zou Connor Swift, de Britse renner van Team Arkéa Samsic de sterkste zijn. Veel verschil was er echter niet, want een fotofinish moest bepalen wie de wedstrijd won.

Op de foto was te zien dat Swift net iets sneller was dan onze landgenoot Piet Allegaert. Met Baptiste Planckaert eindigt nog een landgenoot op het podium, want hij werd derde. Met Oliver Naesen eindigde ook nog een derde Belg in de top 10. Naesen werd zevende.