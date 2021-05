Geen Ewan meer en dus een gouden kans voor puntentrui Merlier in Foligno

Tim Merlier heeft de bergetappes van de voorbije dagen overleefd. Caleb Ewan, die is dan weer in de achtste rit afgestapt, wat ook wel te verwachten viel. De puntentrui kon hem niet motiveren om de Giro uit te rijden. Die trui hoort voorlopig om de schouders van Merlier.

Die begint dan ook als grote favoriet aan de tiende etappe met start in L'Aquila en aankomst in Foligno. Voorwaarde voor winst is wel dat hij zelf een goede dag kent en van incidenten in de sprint gespaard blijft. Twee keer kon Merlier voluit sprinten in deze Giro: één keertje won hij, de andere keer was hij derde na Ewan en Cimolaj. Als hij echt Cimolaj nog te pakken wilde krijgen, had dat in Termoli misschien ook nog wel gekund.

© photonews

Nu is het dus op naar Foligno en vergis u niet: het is zeker geen volledig vlakke etappe. Sterker nog, met de Sella di Corno dient zich al snel een eerste helling aan. Punten voor de bergtrui vallen er niet te rapen, wel leent het parcours zich hier voor de sterkere renners om in de ontsnapping te geraken.

VALICO DELLA SOMMA

Na de afdaling volgt een glooiend traject waarbij het de hele tijd op en af gaat, maar het heuvelwerk is wel makkelijk te doen. Tot de Valico della Somma eraan komt, dat is toch al meer het serieuzere werk. Al gaat dit ook nog wel slechts over een klim van vierde categorie. Is de vroege vlucht hier enigszins in het vizier, dan kan deze plek wel aangegrepen worden om vanuit het peloton de sprong naar voor te maken.

Op de top is het nog zo'n veertig kilometer tot de top. Nadien is het onvermijdelijk dalen en belanden we in de vlakke finale van deze etappe. Die is de sprintersploegen dus goedgezind. Met nog enkele bochten in de ultieme slotkilometers is het zeker wel opletten voor valpartijen.

NIZZOLO EEUWIGE TWEEDE

Met Merlier is de grootste kandidaat op winst reeds genoemd. Een tweede ritzege zou zijn nu al geslaagde Giro nog wat meer glans geven. Wie hemel en aarde zou bewegen voor een ritzege, is Giacomo Nizzolo. Hij werd al elf keer tweede in een Girorit, maar won nog nooit in de ronden van zijn thuisland. Ook Elia Viviani is uiteraard tuk op een overwinning voor eigen volk.

© photonews

Fernando Gaviria heeft in deze Giro al een paar getoond dat hij ook met iets verrassend durft uit te pakken. Wat heeft de Colombiaan op deze aankomst in petto? Ook Cimolaj kan al eens verraderlijk uit de hoek komen. Groenewegen blijft ongetwijfeld proberen om eens écht mee te doen voor de zege. Daarnaast is er nog Sagan, van wie we mogen verwachten dat zijn beste sprint er nog aankomt.