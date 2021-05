Tom Boonen schetst het droomscenario voor Remco Evenepoel in de Giro

Hoe ver gaat Remco Evenepoel geraken in de Giro? Het is een vraag waar Tom Boonen zich ook al eens graag over buigt. Hij wil nog even afwachten, al ziet hij ook wel dat weinigen in de Giro een betere indruk maken dan Evenepoel. Is die op de slotdag nog in de running voor roze, dan passen ze best op.

Om te beginnen maakt Boonen in zijn column in HLN de balans op van de meest recente bergrit. "Tien seconden verliezen op een Bernal die toonde dat hij weer op het niveau staat van twee jaar geleden, is allesbehalve een slechte zaak. Remco heeft de schade meer dan beperkt. Het is niet dat er op dit moment in de Giro bergop vijf beter zijn dan Evenepoel, hoor."

TWEEDE WEEK CRUCIAAL

Ook Boonen is dus optimistisch gestemd. "Momenteel heeft Remco alles in huis om goed te scoren, maar pas vanaf volgend weekend mogen we eventueel écht gaan dromen. Ik heb de indruk dat hij niet slechter wordt naarmate de dagen vorderen en vooral dát is een goed teken. Veel zal afhangen van hoe Remco de tweede week doorkomt. Die wordt vaak onderschat, maar is van cruciaal belang in een grote ronde."

Het zwaartepunt ligt wel richting het einde van de Giro. "De laatste week in de Ronde van Italië is vaak heel zwaar en dan gebeurt het dat er renners helemaal doorzakken. Op basis van wat ik nu gezien heb, verwacht ik niet dat dat met Evenepoel zal gebeuren. Al weet je natuurlijk nooit wat het weer, bijvoorbeeld, met een lichaam doet."

TIJDRIT ACHTER DE HAND

Tom Boonen heeft een best case scenario in gedachten. "In het meest ideale geval blijft Remco zoals Tadej Pogačar in de Tour van vorig jaar nog tot de slottijdrit binnen de minuut van het roze op een tweede plaats in het klassement. Als hij bergop nooit meer dan 10 tot 15 seconden verliest, heeft hij zijn tijdrit achter de hand. Dat is eigenljik het droomscenario, hé."