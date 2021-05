Australische wielrenner van EF kondigt afscheid aan: "Parijs-Roubaix perfecte koers om carrière af te sluiten"

Aan het eind van dit seizoen zien we alvast één ancien afscheid nemen van de koers: de Australische wielrenner Mitchell Docker. De 34-jarige Aussie rijdt sinds 2018 voor Education First en kondigt aan dat hij bezig is aan zijn laatste jaar als prof.

Dat deed Docker op zijn sociale media. "Alle goede dingen komen ooit tot een einde. Ik heb besloten dat 2021 mijn laatste seizoen wordt in het WorldTour-peloton. Het is een geluk bij een ongeluk dat Parijs-Roubaix in oktober doorgaat. Dat is de ideale koers om mijn profcarrière mee af te sluiten."

Mitchell Docker is zeker geen veelwinnaar, maar had inderdaad wel steeds aanleg voor het klassieke werk. Zo reed hij al eens top tien in Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. In 2009 was Docker tweede in Halle-Ingooigem.

All good things must come to an end. I have decided that 2021 will be my last season in the World Tour Peloton. What a blessing in disguise with Paris-Roubaix in October. The perfect race to conclude my professional career. pic.twitter.com/9l76T4XxDZ — Mitchell Docker (@Mitch_Bowen) May 17, 2021

De periode waarin hij het langst voor één profploeg reed, was van 2012 tot 2017. Toen reed Docker voor GreenEdge, het huidige BikeExchange. Voordien reed hij ook enkele jaren voor Skil-Shimano.