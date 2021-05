Iljo Keisse neemt niet zomaar een rustdag: "Anders kom ik twee kilo bij"

Rustdag vandaag in de Giro, maar Iljo Keisse kiest voor een stevige trainingsrit. Anders heeft dat de nodige gevolgen voor zijn lichaam.

Het is ondertussen al tien dagen dat de Giro bezig is. Iljo Keisse voelt dat duidelijk aan zijn lichaam en daarbij is hij niet alleen. “Een groot deel van het peloton is ondertussen zachtgekookt. Door het parcours en door het weer”, zegt Keisse aan Het Nieuwsblad. “Zou het kunnen dat de eerste rustdag nooit later is gevallen in een grote ronde? Ik heb het in ieder geval nooit meegemaakt.”

Voor de rustdag zijn er twee opties om te trainen. “We kunnen kiezen tussen een tamelijk vlakke trainingsroute van een uurtje en een lastigere route van twee uur. Die laatste zal het voor mij worden.”

Zomaar de teugels lossen zit er voor Keisse niet in. “Ik weet niet of het de leeftijd is, maar ik moet op een rustdag absoluut in het ritme blijven van de koers. Als ik stilval, gaat mijn lichaam in rustmodus. Ik kom twee kilo bij en de dag nadien kan je met mij niks meer aanvangen. En met de Strade-etappe naar Montalcino op woensdag is dat echt geen optie.”