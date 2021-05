🎥 Renners van Deceuninck-QuickStep in videoboodschap: "Alles voor Remco"

Remco Evenepoel staat tweede in de stand van de Giro en zijn ploegmaats zijn er dan ook van overtuigd dat hij de Ronde van Italië kan winnen.

14 seconden is het verschil met Egan Bernal. Iets wat de ploegmakkers van Remco Evenepoel vandaag graag willen overbruggen.

“Ik ben hier om mijn best te doen om onze kapitein Remco te helpen”, zegt Fausto Masnada. “Het is geen makkelijke job. Je moet in goede conditie zijn en bereid zijn om veel wind in het gezicht te krijgen. Maar we hebben een sterke renner om het voor te doen, dus ik hou wel van dit soort werk.”

Dat zegt ook James Knoxx. “Ik probeer alleen maar Remco te helpen. We gaan dan ook all-in voor hem en het algemene klassement. We zijn er altijd voor hem. Door te vragen wat hij nodig heeft, door in het begin van etappes acties te counteren.”

“Ik breng hem regenjasjes en eten, en breng hem in een goeie positie naar beklimmingen”, besluit Pieter Serry. “Dan is het zolang mogelijk bij hem blijven.”