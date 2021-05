Evenepoel voor geen dag zo goed voorbereid als voor 'Strade Bianche-rit': "Blij met het parcours, heb er vertrouwen in"

Nadat Remco Evenepoel de reis naar Italië had gemaakt, verspilde hij niet veel tijd. De 'Strade Bianche-rit' verkennen: dat was iets dat wel moest gebeuren. Vele andere renners deden overigens hetzelfde. Logisch, want niet iedereen is vertrouwd met onverharde wegen.

Enkele dagen voor de start gingen Remco Evenepoel en zijn trainer Koen Pelgrim de etappe verkennen. Het bewijs volgde op Instagram. Inmiddels is er al wat tijd gepasseerd en breekt de rit van Perugia naar Montalcino eindelijk aan.

OPLOPENDE STUKKEN

"We zijn blij met het parcours. Het is toch wel 35 kilometer offroad. Ik heb er vertrouwen in, want de meeste stukken in die sectoren zijn oplopende stukken", toont Evenepoel zich opgetogen over de verworven informatie. "Het kan wel zijn dat het een zware rit wordt. Ik denk dat het mogelijk is dat er in het klassement renners plaatsen vooruit of achteruit gaan. Ik wil gewoon genieten van de dag."

De voorbereiding op de 'Strade Bianche-rit' verschilt dus van de andere etappes in deze Giro. "De andere ritten in lijn hebben we niet verkend. Tijdens onze verkenning waren we wel in de buurt van beklimmingen die aan bod kwamen bij andere etappes. Bij de tijdritten verkennen we natuurlijk de ochtend voor de tijdrit." Dat deed Evenepoel op 8 mei in Turijn en gaat hij ook doen als het van Senago naar Milaan gaat op 30 mei.

TIJDSGEBREK

Werkelijk elke rit vooraf eens gaan afleggen, was onbegonnen werk wegens tijdsgebrek. Daarvoor moest Evenepoel te hard werken aan zijn herstel en aan het weer op niveau geraken. "We hebben niet veel tijd gehad om te verkennen, maar ik ben blij met de elfde etappe."