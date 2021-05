Goed bezig in de Giro, maar kan Evenepoel de Tour ooit winnen? "Verder investeren"

Patrick Lefevere is de zaakjes goed op orde aan het brengen voor de komende jaren. Een Belgische eindzege in de Tour is daarin ook een doelstelling.

Lefevere schuift in de komende zes jaar Remco Evenepoel naar voren als Tourwinnaar. “De Tour winnen is wel nog iets anders dan de Giro. Sorry, maar de druk is daar veel groter. En dat weegt enorm op de atleet”, zegt Eddy Merckx in Het Nieuwsblad.

Toch is Merckx ook wel te vinden voor het idee dat het mogelijk is. “Ik zeg niet dat Remco de Tour niet kan winnen, maar daar verschijnen nog wel andere mannen, zoals Pogacar of Roglic. Als ik bovendien het budget zie van een team als Ineos.”

Uiteindelijk draait het hem vooral om de centen. “Hij gaat verder moeten investeren, zeker nu ook die Almeida weggaat. Het zou ook goed zijn als Sagan komt. Die is niet afgeschreven en hij brengt met Specialized nog wat miljoenen mee. Die zal Patrick niet veel kosten.''

Met de nodige centen moet je het ideale team samenstellen. “Je mag nog de beste zijn, je hebt altijd sterke ploegmaats nodig. Ze vinden voor het werk op het vlakke is niet zo moeilijk, voor de bergen wel.''