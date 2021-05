Goed nieuws voor ploegen in de Giro: geen enkele positieve coronatest na eerste week

Eergisteren werden opnieuw coronatesten afgenomen bij het peloton in de Giro. De ploegen hebben nu ook goed nieuws gekregen, want alle testen waren negatief. Het betekent dat iedereen dus gewoon aan de tweede week kan beginnen.

Terwijl er vorig seizoen wel nog positieve coronatesten waren in de Giro, is het dit seizoen voorlopig niet het geval. Ook niet na eergisteren, want iedereen werd getest, maar volgens Het Laatste Nieuws werd op de rustdag bekendgemaakt dat er geen enkele positieve test was.

Goed nieuws dus voor de renners en de staff van de verschillende ploegen in de Giro, want het betekent dat niemand voorlopig uit de grote ronde moet stappen.