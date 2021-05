Mini-Strade Bianche op het programma in de Giro: renners krijgen 35 kilometer aan onverharde wegen voorgeschoteld

Gisteren stond een rustdag op het programma in de Giro, maar vandaag moeten de renners opnieuw vol aan de bak. Er staat namelijk een mini-Strade Bianche op het programma met 35 kilometer aan onverharde wegen.

Krijgen we vandaag opnieuw enkele verschuivingen in het algemeen klassement? De kans is bestaande, want met een mini-Strade Bianche belooft er vandaag heel wat spektakel te zijn in de Ronde van Italië.

De renners rijden van Perugia naar Montalcino over een parcours van 162 kilometer. 35 kilometer gaan over onverharde wegen en er zijn enkele pittige beklimmingen bij. Kan Remco Evenepoel Egan Bernal onder druk zetten of maakt de Colombiaan vandaag opnieuw indruk?