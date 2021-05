Al vijf opgaves in twaalfde etappe Giro: ook ploegmaat van Remco Evenepoel is er niet meer bij

De twaalfde etappe in de Ronde van Italië is voorlopig een slagveld. Er hebben namelijk al vijf renners moeten opgeven. Eén van de belangrijkste namen die er niet meer bij is, is Fausto Masnada, de ploegmaat van Remco Evenepoel bij Deceuninck-Quick-Step.

Zoals u HIER kan lezen, heeft Marc Soler al moeten opgeven vandaag in de Giro. De spanjaard stond op de elfde plaats in het klassement. Soler is niet de enige renner die heeft opgegeven, want er zijn nog vier andere renners die uit de Ronde van Italië zijn gestapt.

De meest bekende naam is die van Fausto Masnada. De renner was één van de knechten van Remco Evenepoel bij Deceuninck-Quick-Step. Ook Alessandro De Marchi, Alex Dowsett en Gino Mäder zijn er niet meer bij.