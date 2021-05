Dries De Bondt klampt aan tot in finale maar de Italiaan Vendrame bezorgt zijn ploeg ferme boost in Giro

Andrea Vendrame is de zevende hemel wellicht nabij, want er is niets mooier dan winnen in de Giro voor een Italiaan. Dat is ook wat Vendrame klaarspeelde: in een spurt met twee troefde hij Hamilton af. De Bondt ging ook nog lang mee, maar de finale was voor hem te zwaar.

Het was opnieuw een etappe die kansen bood aan een ontsnapping om voorop te blijven. Veel renners dus die mee wilden zijn: zestien eenheden zaten er in de vlucht van de dag. Daarbij ook twee Belgen: Dries De Bondt en Victor Campenaerts. Helaas waren zij ook de eerste twee die moesten afhaken, maar De Bondt keerde nog een keertje terug en ging nadien nog lang mee. Op iets meer dan 18 kilometer van de meet was het toch ook einde verhaal voor de Belgische kampioen na een versnelling van Brambilla bergop. ENKEL HAMILTON GERAAKT NOG BIJ VENDRAME De aanvallen volgden mekaar op en bij Vendrame leek er het meeste snee op te zitten. Hij ving de laatste 15 kilometer aan als koploper. Brambilla, Bennett en Hamilton waren de eerste achtervolgers. Hamilton reed de kloof op Vendrame wel nog dicht. Brambilla en Bennett vertikten het om voor de ander de kastanjes uit het vuur te halen. Zo was er een renner van AG2R en een renner van DSM voorop: beide teams hadden nog maar één koers gewonnen dit jaar. AG2R verdubbelde zijn aantal zeges, want Vendrame haalde het vlot van Hamilton in de spurt. Bij de grote namen was er enkel een aanval van Nibali te zien, maar meer dan 17 seconden sprokkelde de Haai van Messina hiermee niet.