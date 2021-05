Patrick Evenepoel niet verrast door tijdsverlies van zijn zoon: "Het belangrijkste is dat hij goed uit de Giro komt"

Het nieuws woensdag was uiteraard het tijdsverlies van Remco Evenepoel in de Giro. Onze landgenoot staat nu op de zevende plaats in het algemeen klassement op 2 minuten en 22 seconden van leider Egan Bernal.

Heel wat mensen waren verrast door het tijdsverlies van Evenepoel in de elfde etappe, maar Patrick Evenepoel zag het wel aankomen. "Het was te verwachten. Het belangrijkste is dat hij goed uit de Giro komt. Zijn doel was om te starten in de Giro en dat is gelukt", vertelde vader Evenepoel bij JOE en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.

Volgens Patrick Evenepoel moet zijn zoon genieten van zijn prestaties in de Giro. "Hij moet juist blij zijn met zijn zevende plaats in het klassement. Wat maakt het uit als hij nog eens een slechte dag heeft in de Giro? De media had het de hele tijd over de roze trui, maar Remco was er niet mee bezig. Het is goed dat de storm nu gaat liggen."