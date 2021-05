De winnaar van de eerste Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes is een Franse renner van Team Cofidis

Naast de Ronde van Italië stond er ook de Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes vandaag op het programma. Een eendagskoers in Frankrijk waarbij de renners van Guillaumes naar Col de Valberg rijden, en heel wat kilometers afleggen op hoogte.

Ook de Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes werd ingekort door de slechte weersomstandigheden, net zoals de Giro d’Italia. De renners zijn de race pas begonnen vanaf kilometer 23 van het oorspronkelijk parcours.

Het was een mooi schouwspel in de Franse alpen met uiteindelijk de Franse renner van Team Cofidis, Guillaume Martin, die als eerste over de streep kwam aan de top van de Col de Valberg. Martin ontsnapte uit een kleine kopgroep en reed uiteindelijk alleen over de streep.