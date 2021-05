🎥 Bekijk de valpartij van Remco Evenepoel: na verzorging kon hij zijn weg gelukkig verderzetten

Afdalingen op Italiaanse bodem en Remco Evenepoel: het is voorlopig geen goede 'match'. Net als in de Ronde van Lombardije kwam Evenepoel ook in de zeventiende rit van de Giro na een bocht ten val. Gelukkig deze keer met veel minder schade.

Het was de afdaling in de aanloop naar slotbeklimming Sega di Ala. Na een bocht wilde Evenepoel buitenom gaan bij de renner die vlak voor hem reed en zo belandde hij aan de linkerkant van de baan. Daar lagen echter ook al renners op het asfalt die reeds gevallen waren.

Evenepoel kon vervolgens onvoldoende corrigeren en schoof op en ook over de vangrail. Het zal ongetwijfeld nare herinneringen bij hem naar boven gehaald hebben. Tegelijkertijd was het slechts een tuimeling over de vangrail en was er deze keer geen diepe afzink of iets dergelijks.

Nadien werd Remco Evenepoel ook nog wel aangereden door Mikel Nieve. Evenepoel nam de tijd om zich te laten verzorgen. Nadien sprong hij weer op de fiets en reed hij de etappe uit. Al was aan de finish te zien dat zijn elleboog wel ferm gezwollen was.