Bernal krijgt tik van 'sterke' Yates maar houdt het overzicht: "Of ik Giro met 1 seconde of 2 minuten win, dat is hetzelfde"

Ook Egan Bernal is kwetsbaar in deze Giro. Dat heeft de zeventiende etappe ons geleerd. Vooral de flukse versnellingen van Simon Yates deden hem pijn. En het tempo van Almeida, maar die doet niet meer mee voor de eindzege. Bernal blijft er rustig onder.

"Het was een lastige dag", moest de leider in de Giro wel toegeven. "De laatste kilometers waren heel steil. Ik heb geprobeerd om Yates te volgen, maar hij was sterker dan ik. Ik ben dan bij Caruso, die het dichtste staat in het klassement, gebleven en heb geen risio meer genomen."

BERNAL KAN LEVEN MET TIJDSVERLIES

Op zo'n moment koers je dus met het klassement in het achterhoofd. Zichzelf opblazen om toch maar Yates te volgen deed Bernal niet, maar zo kreeg hij wel 53 seconden aan de broek. En dat op enkele kilometers. "Ik deed mijn best, Yates was indrukwekkend. Deze rit was perfect voor hem. Ik ben tevreden dat ik niet teveel tijd op Yates verlies en op Caruso verlies ik slechts enkele meters. Ik heb nog een bonus ten opzichte van Yates."

Bernal heeft één groot doel voor ogen en daar wil hij alles voor doen. Of dat dan vlot lukt of nog moeilijk wordt. "Ik wil gewoon met wat tijd over in Milaan geraken en de Giro winnen. Of ik de Giro win met één seconde voorsprong of twee minuten, dat is hetzelfde."