Dries De Bondt, Quinten Hermans en Pieter Serry mee in ontsnapping in bergrit naar Sega di Ala

Ook in de bergrit naar Sega di Ala hebben heel wat Belgen nog zin om aan te vallen. Dries De Bondt, Quinten Hermans en Pieter Serry zijn meegegaan in de vroege vlucht. Met die ontsnapping moeten ze eerst zien voorop te blijven en dan een mooie uitslag proberen uit de brand te slepen.

Het was echt oorlog om weg te geraken in een bijzonder snel begin van de zeventiende etappe, want heel wat renners wilden in de ontsnapping van de dag zitten. Toen bergtrui Bouchard aanzette, waren de Belgen De Bondt, Serry en Hermans zeer alert. Dat bleek het begin van de goede ontsnapping te zijn.

OOK MARTIN EN MOSCON SCHUIVEN MEE

Beetje bij beetje kwamen er steeds meer renners bij, de kopgroep groeide zelfs aan tot negentien man. Wie was er naast de vier eerder genoemde renners allemaal mee? Dan Martin, Pedrero, Jorgenson, Moscon, Covi, Conti, Hirt, Pasqualon, Luis León Sánchez, Großschartner , Carboni, Mosca, Badilatti, Knox en Ravanelli.

De leiders reden een voorsprong van zo'n vijf minuten bij mekaar. Daarmee zijn beide scenario's nog mogelijk: een vluchter die voorop blijft of een klassementsman die nog naar voren schiet. Uitkijken dus hoe ver De Bondt, Hermans en Serry geraken.