Giro-klassement: Bernal verliest kleine minuut maar staat er nog goed voor, na Yates al aanzienlijke kloof

Het klassement in de Giro is behoorlijk door mekaar geschud. Egan Bernal staat wel nog altijd bovenaan, ondanks zijn moeilijke dag op weg naar de top van Sega Ala. Yates springt naar de derde plek en achter hem gaapt ook al een kloof van een paar minuten. Nog vier dagen te gaan.

Met het einde van de Giro in zicht is het nu elke dag het klassement checken. Bernal gaf in de zeventiende rit een kleine minuut prijs op Yates, maar geniet nog altijd een respectabele voorsprong op zijn naaste achtervolgers. Zeker met de wetenschap dat die hem in de tijdrit niet gaan overklassen in het achterhoofd. Caruso blijft de nummer twee in deze Giro en is weer een stap dichter bij zijn eerste podium in een grote ronde.

Yates springt van plaats 5 naar plaats 3. Wat opvalt, is dat hij ook al een bonus heeft van 2 minuten en 40 seconden op Vlasov, de nummer 4. Dit heeft ook te maken met de inzinking die Vlasov en Carthy kregen op de Sega di Ala. De vraag kan gesteld worden of de drie renners die podium gaan rijden al bekend zijn, zeker als Yates zo goed blijft klimmen. Ook Almeida is sterk bezig en stijgt naar plaats 8.

Algemeen klassement Giro na rit 17:

1. Egan Bernal

2. Damiano Caruso 2'21"

3. Simon Yates 3'23"

4. Aleksandr Vlasov 6'03"

5. Hugh Carthy 6'09"

6. Romain Bardet 6'31"

7. Daniel Felipe Martinez 7'17"

8. João Almeida 8'45"

9. Tobias Foss 9'18"

10. Giulio Ciccone 11'26"