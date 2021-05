Giro van Victor Campenaerts zit er op: geweldige ritzege in Gorizia was het grote hoogtepunt

In de vijftiende rit bekroonde Victor Campenaerts zijn sterke Giro met een ritzege in Gorizia. Enkele dagen later komt aan zijn Ronde van Italië toch vroegtijdig een einde. Wegens pijn aan zijn been gaat Campenaerts niet meer van start.

Victor Campenaerts ging tijdens deze Ronde van Italië verschillende keren in de aanval. In de vijftiende rit leverde dat het meeste succes op. Samen met de Nederlander Oscar Riesebeek bleef hij voorop. In de sprint met twee bleek Campenaerts de sterkste en de snelste: goed voor zijn eerste ritzege in een grote ronde.

Zijn ploeg Qhubeka ASSOS heeft op de ochtend van de tweede rustdag laten weten dat Campenaerts niet meer van start zal gaan. Campenaerts heeft sinds rit 16 pijn aan zijn been en daar wil de ploeg geen risico mee nemen.

De rustdag kon nog gebruikt worden om te zien of hij de koers toch kon voortzetten. Uiteindelijk is dus besloten dat het beter is van niet. Campenaerts zegt in een filmpje dat het gaat om een blessure aan zijn rechterbeen. "Het is niet leuk, maar we willen geen risico nemen."