Italiaan verrast met tweede plaats in algemeen klassement van de Giro: "Ik heb veel vertrouwen"

Bij Team Bahrain Victorious was Mikel Landa voor de start van de Giro de kopman binnen de ploeg, maar door zijn valpartij werd Damiano Caruso de nieuwe leider. De Italiaan maakt indruk in zijn nieuwe rol, want hij is voorlopig de eerste achtervolger van Egan Bernal in het algemeen klassement.

Door de valpartij van Mikel Landa, moesten ze bij Team Bahrain Victorious het geweer van schouder veranderen. Damiano Caruso werd de nieuwe kopman binnen de ploeg en voorlopig voert hij zijn taak perfect uit. Caruso staat namelijk op een knappe tweede plaats in het algemeen klassement op 2 minuten en 24 seconden van Egan Bernal. "We moesten onze plannen veranderen na de val van Landa. Nu ben ik de leider van de ploeg en ik doe mijn best om ons doel levend te houden. Ik voel mij op dit moment zeer goed en ik heb veel vertrouwen", aldus Caruso in een video van Team Bahrain Victorious op Twitter. The transition to team leader 👊@CarusoDamiano shares his thoughts ahead of a decisive week @giroditalia #RideAsOne Giro?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Giro pic.twitter.com/pg05JE4zV7 — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) May 25, 2021