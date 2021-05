Martin houdt klassementsmannen af en schrijft geschiedenis: "Giro is rollercoaster, ongelooflijk om het klaar te spelen"

Daniel Martin had in deze Giro de kans om geschiedenis te schrijven en hij heeft ze met beide handen gegrepen. In de Vuelta en de Tour had de Ier al een rit gewonnen. Nu ook in de Giro. Ondanks dat de betere klassementsrenners op komst waren, bleef hij voorop.

Daniel Martin pakte na een vroege vlucht nog uitstekend aan op de Sega di Ala. "Ik beschikte de hele beklimming over informatie, ik wist wat er aan de hand was. Ik reed mijn eigen tempo op de steile stroken. Pas vanaf 2,5 kilometer van de meet ging dan volle bak. Ik wist dat ze dichterbij aan het komen waren, ik voelde de 'moral.'"

De spirit in de ploeg is altijd geweldig gebleven

Dat laatste hielp hem ongetwijfeld om vol te houden. "Ik schudde met mijn hoofd, want ik kon het niet geloven. Ik geloof het nog altijd niet. De Giro is een rollercoaster voor ons als ploeg, met tweede en derde plaatsen. De spirit is altijd geweldig gebleven. Het plan was dat ik in de ontsnapping zou gaan. Iedereen heeft daarvoor gewerkt. Ik dacht dat het niet ging gebeuren. Het was wind op kop en dat was nadelig voor de snelheid."

Toch lukte het, aan het eind nog bekroond met ritwinst. Een historisch moment, want Martin heeft nu een etappe gewonnnen in de drie grote ronden. "Ik was naar hier gekomen om een rit te winnen. Dit was één van mijn laatste kansen. Om het dan echt klaar te spelen, is ongelooflijk."