Opnieuw goed nieuws uit de Giro: niemand heeft positief getest op het coronavirus

In de Ronde van Italië zijn ze voorlopig goed beschermd tegen het coronavirus. Na de eerste week was er namelijk niemand besmet geraakt en ook op de tweede rustdag werd bekendgemaakt dat niemand in het peloton besmet is met het virus.

In de vorige editie van de Giro zorgde het coronavirus nog voor heel wat problemen, maar nu lijkt de koersbubbel beter afgeschermd. Bij Wielerflits staat namelijk te lezen dat er ook na de tweede week niemand besmet is geraakt met het virus. Ook na de eerste week had nog niemand positief getest en dus lijkt het peloton coronavrij de Giro te kunnen afsluiten. De renners beginnen vanaf vandaag aan de slotweek in de grote ronde.