Vluchter Martin blijft sterke Almeida voor en eerste teken van zwakte bij Bernal, Evenepoel valt maar rijdt rit uit

De zeventiende rit in de Giro heeft wel wat verrassends gebracht: ritwinnaar werd Daniel Martin, voor João Almeida, die eigenlijk de beste klassementsman was. Zelfs bij roze trui Bernal ging het in de slotkilometers moeizaam. Evenepoel kwam ten val, maar kon wel verder rijden.

Na een intense strijd om weg te geraken ontsnapte een ruime groep van negentien renners, met daar ook de Belgen Hermans, De Bondt en Serry bij. Op de echte steile stroken was het wel te zwaar voor hen, waardoor ze in de finale geen rol van betekenis meer speelden. De sterkste vroege vluchter was Dan Martin en die streed dan ook tot het einde voor de ritzege.

Een moment van opschudding was er toen er iets meer dan dertig kilometer voor de aankomst een aantal renners ten val kwamen. Ook Evenepoel kon de val niet meer ontwijken: hij tuimelde over de vangrail. Dat zal toch even doen denken aan zijn valpartij in de Ronde van Lombardije. Wel zonder al te veel erg: Evenepoel kon rustig de rit uitrijden.

CICCONE, VLASOV EN CARTHY PASSEN AL SNEL

Ook Ciccone was bij de crash betrokken. Die reed nog wel terug naar de favorieten toe, maar zou op de slotklim al snel moeten passen. Zelfde verhaal bij Vlasov, de nummer vier uit het klassement. Ook voor Bardet en Carthy zou het tempo van Castroviejo te hoog liggen. Almeida had wel nog wat over. Vlak nadat de Portugees wegreed, ging Yates dansen op de pedalen. Bernal volgde samen met meesterknecht Martinez.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Bernal, tot die op drie kilometer van de finish plots het tempo van Yates en Almeida niet mer aan kon. Bernal waaide terug tot bij Caruso. Voor het roze nog niet onmiddellijk een probleem, maar wel voor het eerst een moeilijk moment. Almeida liet ook Yates nog achter, maar kwam te laat om Martin van de overwinning te houden.