Volgens Jos Van Emden kwam zijn valpartij in de Giro door een Belgische renner: "Hij reed mij van mijn fiets"

Jos Van Emden heeft opgegeven in de Giro. De Nederlander van Jumbo-Visma heeft enkele ribben gebroken na een valpartij. Volgens Van Emden heeft Gianni Vermeersch zijn val veroorzaakt.

Jos Van Emden vertelde het in een interview bij De Telegraaf. "Ik had eerder al eens met Vermeersch gesproken over zijn gevaarlijke rijstijl, maar nu heeft hij mij gewoon van de fiets gereden. Ik had geen schijn van kans", legde Van Emden uit.

De Nederlander vind het jammer dat onze landgenoot hem geen berichtje meer heeft gestuurd. "Hij weet zeer goed dat hij mijn valpartij heeft veroorzaakt. Ik had het gewaardeerd als hij een bericht had gestuurd met de vraag hoe het ging."

Van Emden heeft zeer veel last van zijn gebroken ribben. "Lachen en hoesten doen zeer veel pijn. Het is echt kloten. Mijn ribben zijn van rib drie tot zeven helemaal doormidden", aldus de Nederlandse specialist in het tijdrijden.