Net niet voor Deceuninck-QuickStep: "Prijs voor inspanningen betaald"

Rémi Cavagna ging op 25 kilometer van de finish in de aanval vandaag. Maar dan ontbond Bettiol zijn duivels.

Deceuninck-QuickStep moet nog eventjes wachten op de honderdste ritzege in een grote ronde. Na de tweede plaats van Almeida greep n ook Cavagna naast de ritzege.

Bettiol ging op en over hem in de slotfase. “Ik heb alles gegeven”, zegt Cavagna. “Dit was ook het plan want de finale lag me wel. Ik wist echter niet wanneer we boven zouden komen op dat klimmetje en dus niet hoe lang ik nog moest aanhaken. Ik voelde me goed, maar ik wist dat er een paar sterke renners bij waren in de vlucht.”

De focus van Cavagna wordt nu wat opgeschoven.“Betere klimmers, ook. Het is jammer en een beetje frustrerend nu. Ik had het moeilijk tegen de mannen die er met een paar van één ploeg bij waren. Ik zat dus wat geïsoleerd en ik heb de prijs betaald voor de geleverde inspanningen. Nu kijk ik naar de slottijdrit in Milaan.”