Goed nieuws! Evenepoel houdt geen breuken over na val in Giro

Remco Evenepoel moest na een val in de Ronde van Italië opgeven. Onze jonge landgenoot had het zwaar in de Giro, hij kwam dan ook ineens terug in een grote ronde na een lange tijd te hebben stilgezeten. Deze keer was er dus ook eens goed nieuws voor Evenepoel.

Na een val van de jonge Belgische renner in de Ronde van Italië, moest hij opgeven en naar het ziekenhuis om zich te laten controleren op breuken. Uit de scans is er nu dus gebleken dat Remco Evenepoel niets overhoudt aan zijn valpartij. "Na enkele dagen rust kan Remco weer op de fiets, om te werken aan zijn doelen voor dit seizoen 2021"”, liet zijn ploeg, Deceuninck-Quick Step, alvast weten. Gelukkig voor onze landgenoot, die voor de Giro, door een zware blessure, ook al een lange tijd de fiets aan de kant moest zetten. Maar dat is dus nu gelukkig niet het geval.