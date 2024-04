Vooral bij Wout geen reden tot twijfel? Bondscoach zet puntjes op de i over onaantastbaarheid Evenepoel en Van Aert

Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn dé vaandeldragers van het Belgische wielrennen. Bondscoach Sven Vanthourenhout kijkt bij elk kampioenschap logischerwijs in de eerste plek aan hen te denken, maar is dat nog zo logisch?

Zeker voor de Olympische Spelen zijn de plaatsjes duur met slechts vier beschikbare tickets. Het Laatste Nieuws vraagt Sven Vanthourenhout of Evenepoel en Van Aert nog steeds incontournable zijn. Als motivering voor zijn antwoord kijkt de bondscoach naar de voornaamste tegenstanders, 'Pogi' en Mathieu genoemd.

"Als je kijkt naar welke renners Pogacar en Van der Poel het dichtst benaderen en wie het die twee na een lange en zware wedstrijd met zekerheid nog lastig kan maken, kom je altijd uit bij Remco en Wout. Zo rijden er niet veel rond. Dat wij er twee van dat kaliber hebben in België, is een luxe. Het zijn ook onze twee sterkste tijdrijders."

LAATSTE STERKE TIJDRIT VAN AERT LANG GELEDEN

En de twee tijdrijders moeten automatisch deel uitmaken van de olympische wegselectie. Als wereldkampioen tijdrijden bestaat er zeker geen discussie over de capaciteiten van Evenepoel. Maar de laatste zinderende tijdrit waarin Van Aert wereldtoppers lik op stuk gaf, is toch al een hele tijd geleden. Staat hij niet ter discussie?

© photonews

Niet bij Vanthourenhout alleszins en dat heeft te maken met de andere Belgen in het tijdritlandschap. "Mijn reactie is dan: wie zet je in de plaats? Als er morgen een Belg opstaat die Wout drie, vier keer op een minuut rijdt in een tijdrit, dan zeg ik: 'Goed, we herbekijken het'." Voorlopig is daar dus nog geen nood aan.

VAN AERT HEEFT RECHT OP TICKET

Het zou ook wat zijn moest Van Aert niet beide disciplines kunnen doen, aangezien de Olympische Spelen hét volgende grote doel zijn na zijn herstel. "Tot nader order heeft hij nog altijd méér dan recht op één van die twee tickets."