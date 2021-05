Lawrence Naesen rijdt de Giro uit: "We waren beter bokser geworden"

Lawrence Naesen is trots dat hij bij zijn eerste deelname meteen de Giro d'Italia uitrijdt. Dat zorgt voor een uitgelaten sfeer.

Onze landgenoot geniet duidelijk van zijn prestatie. “Coureurs zijn als goudvissen. Die zwemmen in een kleine bokaal en vergeten dat ze telkens opnieuw hetzelfde rondje draaien”, zegt Naesen aan Het Nieuwsblad.

Een grote ronde rijden is niet te onderschatten. “Wij zien zes uur bij de beesten af, gooien onze kleren in de was, staan 's morgens op, vergeten dat we zo nijg hebben afgezien en stappen weer op onze fiets om zes uur af te zien.”

Een andere stiel was ook mooi geweest volgens Naesen. “Ik had het er onlangs nog over met mijn kamergenoot Larry Warbasse. We waren beter bokser geworden. Dan krijg je één keer vijf minuten klop en laten ze je vervolgens vijf maanden met rust. Wij worden hier drie weken lang zes uur per dag afgeslagen door Egan Bernal en co.”