🎥 Arnaud Démare gaat met derde ritwinst en eindzege lopen in Boucles de la Mayenne

De vierde rit werd over 181 kilometer gereden, van Méral naar Laval. Onderweg kwamen de renners enkele colletjes tegen.

De koers eindigde met enkele lokale rondes van vier kilometer, met aan het begin een kleine helling die geen categorie meekreeg.

De weg naar de finish ging licht omhoog, maar dat verhinderde leider Arnaud Démare niet om opnieuw de ritwinst en dus ook de eindzege te pakken.

