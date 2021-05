Meteen heel wat korte beklimmingen in openingsetappe Criterium du Daphiné

De Giro loopt vandaag ten einde, maar in Frankrijk begint met de Criterium du Dauphiné een andere rittenwedstrijd. De renners krijgen vandaag meteen heel wat korte beklimmingen te verwerken.

In de Criterium du Dauphiné rijdt het peloton vandaag van Issoire naar Issoire over een parcours van 182 kilometer. De klassementsrenners zijn meteen gewaarschuwd, want er wachten maar liefst zeven korte beklimmingen.

Het zijn niet de moeilijkste beklimmingen, want er staan vier heuvels van vierde categorie op het programma en drie beklimmingen van derde categorie. Toch zal iedereen dus meteen op zijn hoede moeten zijn.