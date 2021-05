Trek-Segafredo start met landgenoot en ex-wereldkampioen in de Critérium du Dauphiné

Jasper Stuyven begint vandaag aan zijn tweede deel van het wielerseizoen. Hij kan al tevreden terugblikken op dit seizoen, want met Milaan-San Remo heeft onze landgenoot al een zeer mooie overwinning op zak.

Naast Stuyven kiest Trek-Segafredo in de Criterium du Dauphiné voor ex-wereldkampioen Mads Pedersen, Julien Bernard, Kenny Elissonde, Ryan Mullen, Michel Ries en de jonge Deen Mattias Skjelmose.

This Sunday, we are ready with these 7. 👇

Criterium du 🇫🇷 #Dauphine.

🗓 30/05 > 06/06 pic.twitter.com/Lo27Gi3Z1I