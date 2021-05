Vandaag de slottijdrit in de Giro: krijgen we nog verrassingen in het algemeen klassement?

Nils Wens

Vandaag loopt de Giro ten einde. Er staat nog een tijdrit op het programma van Senago naar Milaan, maar de roze trui van Bernal zal geen gevaar meer lopen. Het verschil met de nummer twee is namelijk 1 minuut en 59 seconden. De renners moeten vandaag een laatste keer aan de bak in de Ronde van Italië. Ze rijden van Senago naar Milaan via een tijdrit van 30 kilometer. Lang genoeg dus om nog voor verschuivingen te zorgen in het algemeen klassement. Bovenin zal er echter niets meer veranderen, want het verschil tussen Bernal en nummer twee Caruso is 1 minuut en 59 seconden. Het moet dus al zeer verkeerd lopen voor de Colombiaan om zijn roze trui nog te verliezen. Wie zijn de kanshebbers voor de ritoverwinning? Uiteraard wordt er vooral gekeken naar Filippo Ganna. De wereldkampioen won ook de openingstijdrit en zal maar al te graag het kunststukje willen over doen. Ook onder meer Affini en Foss zullen zich willen tonen.



