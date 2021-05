Deceuninck-Quick.Step had alsnog ritzege kunnen pakken maar val beslist er anders over: "Het is echt zonde"

Het is een zeldzaamheid maar het gebeurt dus wel: Deceuninck-Quick.Step moest het zonder ritzege stellen in de afgelopen Giro. Al kwam die etappezege op de slotdag nog dichtbij. Rémi Cavagna was in de running voor de overwinning, tot een val op 500 meter van het einde.

De tijd van Ganna kloppen leek te hoog gegrepen, maar nadat die lek reed, was dat ineens wel weer mogelijk. Het zou een secondenspel worden tussen Ganna en Cavagna. Die laatste was zich zodanig aan het reppen om aan de finish te geraken dat het in een bocht misliep. Cavagna vergat in te sturen en ging rechtdoor: de Franse kampioen remde wel nog op tijd om zijn val te breken, de overwinning was weliswaar gaan vliegen.

Had Cavagna zonder die val gewonnen? Misschien wel. Wellicht wel. Nu kwam hij dertien seconden tekort en finishte hij nog als tweede. "Het is echt zonde. Ik reed een heel goede tijdrit. Ik vergat dat die laatste bocht er nog lag, ging volle bak en ging tegen de grond. Ik sprong terug mijn fiets op, maar op dat moment was er niets meer aan te doen."

Ik voelde dat ik de kans had om te winnen

Cavagna beseft dat hij zonder die val dicht bij de overwinning geweest zou zijn. "Het is heel frustrerend, ik voelde dat ik de kans had om te winnen. Anderzijds kan ik niets zeggen dat mijn tweede plaats teleurstellend is, ik heb alles gegeven."