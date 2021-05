Intermarché-Wanty-Gobert kan terugblikken op uitstekende eerste Giro

Bij Intermarché-Wanty-Gobert hebben ze hun eerste Giro afgewerkt. Ze kunnen terugblikken op een succesvolle grote ronde, want ze wonnen onder meer één rit en eindigden maar liefst acht keer in de top 10.

De ploegleiding van Intermarché-Wanty-Gobert zal tevreden zijn na hun prestaties in de Ronde van Italië. Het hoogtepunt was uiteraard de ritoverwinning van Taco van der Hoorn. Daarnaast eindigde Intermarché-Wanty-Gobert acht keer in de top 10.

Nog een mooie statistiek voor de wielerformatie is dat acht renners die gestart zijn in de eerste etappe, ook hebben uitgereden tot in Milaan. Alle statistieken van de ploeg kan u hieronder verder bekijken.