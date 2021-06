Nederlandse renner heeft nog grote plannen met Wout van Aert

Koen Bouwman heeft onlangs zijn contract bij Jumbo-Visma verlengd met drie seizoenen en hoopt de komende jaren met Wout van Aert mooie dingen te laten zien.

De Nederlander Koen Bouwman heeft er een knappe Giro opzitten. Hij werd twaalfde in het eindklassement, op een half uur van Bernal. En dat terwijl hij eigenlijk in dienst van George Bennett e Tobias Foss reed.

"Als ik zelf kopman was geweest of een vrije rol had gekregen, dan had ik zeker in de top 10 kunnen eindigen. Ik heb ook vaak moeten wachten. In het begin van de Giro had George Bennett twee slechte dagen vanwege het slechte weer en zakte hij er door", zegt Bouwman aan De Gelderlander.

Bouwman heeft ook nog de nodige dromen voor de nabije toekomst. "Ik heb onlangs mijn contract met drie jaar verlengd bij Jumbo-Visma en toen heb ik uitgesproken dat het een doel van mij is om een keer de Tour de France te rijden als knecht van toppers als Roglic, Van Aert of Dumoulin. De Tour is toch het grootste wielerevenement ter wereld. Het is voor mij een droom om daar aan mee te doen. Hopelijk volgend jaar."