Renner van Deceuninck-Quick.Step trachtte te verrassen in de vlucht: "Je moet altijd proberen"

Bij Deceuninck-Quick.Step kunnen ze een overwinning nog wel eens gebruiken. De laatste dateert van 8 mei in de Ronde van de Algarve met ritwinst van Asgreen. Bij het team van Lefevere zijn ze toch gewend om niet zo lang zonder zege te zitten. Archbold deed in de tweede Dauphinérit een poging.

Gezien het heuvelachtige parcours was het geen evidentie voor de Nieuw-Zeelander. "We hebben niet de beste ploeg voor etappes als deze. Ik moest gaan om te winnen. Ik zat duidelijk in de goede ontsnapping, maar kon finaal niet winnen. Het was gewoon een beetje te zwaar voor mij."

Archbold moet natuurlijk zijn gewicht meesleuren terwijl hij op pad was met lichtgewichten. "Ik weeg negentien kilo meer dan de andere jongens in die kopgroep van vijf. Er is niet veel dat ik er aan kan doen, maar ik heb het geprobeerd."

Het ging altijd moeilijk zijn

Er zat niets anders op dan er het beste van te maken. "Ik ben vrij blij met hoe het gegaan is. Het ging altijd moeilijk zijn. Eens ik in de ontsnapping zat, dacht ik: "Ik heb geen grote kans, maar je weet maar nooit, je moet altijd proberen." Er is niets anders dat ik kon doen, dus het was wel een succes."