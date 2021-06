Ex-wereldkampioen valt zwaar en is er niet meer bij in de Critérium du Dauphiné

Trek-Segafredo zal in de Critérium du Dauphiné niet meer kunnen rekenen op Mads Pedersen. De jonge Deen is gevallen in de derde etappe van de Franse rittenwedstrijd en heeft moeten opgeven.

Pech voor Trek-Segafredo. In de derde etappe van de Critérium du Dauphiné hadden ze met Mads Pedersen en Jasper Stuyven twee kanshebbers voor de overwinning, maar tijdens de rit viel de ex-wereldkampioen weg. Hij was namelijk betrokken bij een valpartij. Het was al snel duidelijk dat de jonge Deen niet meer verder kon. "Het is teleurstellend, zeker in dit deel van het seizoen waar we ons voorbereiden voor grote doelen, maar gezondheid komt op de eerste plaats", aldus Pedersen op de website van Trek-Segafredo.