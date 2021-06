Hoe zit het met de klassementsambities van jonge Belg? "Niet allesbepalend" en "Moet me liggen"

Ilan Van Wilder mag in de tijdrit van de Dauphiné zijn witte trui van leider in het jongerenklassement proberen verdedigen. Hij kijkt alvast hoopvol vooruit.

Van Wilder was vorig jaar nog derde op de tijdrit voor beloften op het EK en kijkt dus met de nodige ambities vooruit.

Klassementsambities?

"De tijdrit lijkt op die van Romandië en moet me dus zeker liggen. Hoe ik het ga aanpakken? Sinds dit jaar werk ik met een pacing plan van de ploeg. Voor mij werkt dat echt heel goed", aldus Van Wilder bij Wielerflits.

In Romandië werd hij nog vierde, nu mikt hij dus ook op een goede klassering in de Dauphiné-tijdrit. Of dat ook voor een goed eindklassement kan zorgen? “De tijdrit zal volgens mij ook niet allesbepalend zijn, daarvoor zijn de drie opeenvolgende bergritten later deze week te zwaar."