Weg van die andere Ineos-kopman naar de Tour loopt langs Zwitserland: Dennis en Sivakov staan hem daar bij

Met zijn ritzege in de Dauphiné heeft Geraint Thomas bewezen klaar te zijn voor de Tour. Ineos kan ook nog wel opteren voor een andere kopman. Wellicht verschijnt Richard Carapaz aan de Grand Départ op gelijke voet met de Welshman.

Richard Carapaz begon vrij laat aan het seizoen om echt op te bouwen richting Ronde van Frankrijk. In de Ardennenklassiekers gaf hij voor het eerst blijk van enige vorm, met een top tien in de Waalse Pijl en een aanvallende manier van koersen in Luik-Bastenaken-Luik.

Aan Carapaz om de stijgende vorm te bevestigen in de Ronde van Zwitserland. Thomas is de leider van de ploeg in de Dauphiné, dan is het logisch dat Carapaz dat is in de Ronde van Zwitserland. De meest klinkende namen die hem daar vergezellen zijn die van Rohan Dennis en Pavel Sivakov.

We're back in 🇨🇭 this weekend for @tds 👊



Meet your Grenadiers for the eight-stage test which gets underway on Sunday 👋 pic.twitter.com/lPfcbXzA1p — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) June 3, 2021

Daarnaast zitten er natuurlijk nog vier renners in de selectie van Ineos. Dunbar, Golas, Henao en Rowe maken die compleet.