Klimgeit van Bahrein klautert het best naar boven op La Plagne, Porte grijpt de macht in het klassement

De etappe naar La Plagne zou cruciaal worden voor het klassement in de Dauphiné. Bij Bahrein hadden ze alvast reden tot vieren, want Mark Padun soleerde naar de ritzege. Bij de klassementsmannen deed Richie Porte de beste zaak.

Twee zware bergritten als slotakkoord van de Dauphiné: de klassementsmannen kunnen zich in dit weekend niet meer wegsteken. Eerste belangrijke afspraak was er dus op La Plagne. Valgren begon aan de slotbeklimming van de voorlaatste rit met vijftien seconden voorsprong op Haller, Arcas, Bjerg en Tusveld. Bij de favorieten bepaalde Movistar het tempo.

Dat lag alvast te hoog voor Van Wilder. De witte trui moest vrij snel afhaken. Ondertussen hadden met Rolland en Elissonde twee Fransmannen elkaar gevonden. Ze gingen op en over Valgren. Ook zij zouden het niet uitzingen, want bij de favorieten werd er serieus doorgevlamd. Eerst kregen Konrad en Kruiswijk het al moeilijk en nadien gooide Porte zijn kaarten op tafel. Enkel Mas, Kuss en Padun zaten dan nog in zijn wiel.

BESTE EINDSCHOT BIJ PORTE

Padun voelde zich wel heel goed en bij zijn demarrage moesten Porte en Mas het bekopen. Ook Kuss kon Padun niet blijven volgen. Padun zou nog voor aardig wat schade zorgen: hem zagen ze niet meer terug. Zeker Kuss zakte nog terug, Porte had bij de achtervolgers nog het beste eindschot. De Australiër van Ineos neemt ook de leiderstrui over van Lutsenko.