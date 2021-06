Voor tweede dag op rij zelfde ritwinnaar in Dauphiné na alweer straf nummer, eindzege is voor Richie Porte

Dankzij een prima eindschot op La Plagne begon Richie Porte als leider in de Dauphiné aan de slotetappe. Er stond nog wel wat te wachten, met de beklimming van de Joux Plane en aankomst in Les Gets. Porte verdedigde zijn voorsprong met succes, ritwinst was eens te meer voor Padun.

De Oekraïner van Bahrein Victorious bleek in de voorlaatste etappe al de beste bergop op La Plagne en kende eens te meer een geweldige dag. Door als eerste boven te komen op de Joux Plane was Padun ook zeker van de bergtrui. Ook niemand die hem voor de rit bedreigde, want hij reed toen al meer dan een minuut voor de achtervolgers. Padun kende niet de minste verzwakking en zou alleen nog maar verder wegrijden. In de groep met de favorieten was er eerst een versnelling van Lopez en dan van Haig, maar niet van die aard dat ze de mannen van Ineos konden verontrusten. VAL THOMAS MAAR PORTE HOUDT STAND Diens perfecte plannetje haperde wel toen Thomas in de afdaling ten val kwam. Porte stond er vervolgens alleen voor. Die zal misschien even geschrokken hebben, maar Thomas keerde wel nog terug. O'Connor plaatste wel nog een aanval, maar de gele trui kwam niet meer in gevaar: Porte is de winnaar van de Dauphiné. Padun rondde zijn nummer mooi af en kreeg een tweede ritzege achter hun naam. Vingegaard en Konrad werden respectievelijk nummers twee en drie in deze etappe.