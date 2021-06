Trachtte Jumbo-Visma Cav uit positie te krijgen en zinspeelde hij op nieuw contract? "Een eer dat Evenepoel op kop reed"

Mark Cavendish kwam na de Elfstedenronde met lof voor Merlier, volgens hem de beste sprinter van het moment. Ook daarnaast had Cav nog heel wat te vertellen. Van het rijgedrag van een renner van Jumbo-Visma over de toekomst tot het samen koersen met Remco Evenepoel.

Met Cavendish weet je nooit wat het gaat geven. Soms vertelt de Britse sprinter relatief weinig. Andere keren komt hij met een spontane uitleg en vertelt hij wat er op zijn tong ligt. Na de Elfstendenronde was het het tweede en zo kom je al eens iets te weten over wat er zich in het hoofd van een renner afspeelt.

"Ik had het gevoel dat een taak van een renner van Jumbo-Visma was om mij uit positie te krijgen", kwam Cavendish bij Sporza met een opmerkelijke opvatting over de massasprint in de Elfstedendronde. "Ik moest de laatste kilometers vooral proberen om voorbij hem te gerakenn. Hij zat helemaal niet in de buurt van Groenewegen."

A-TEAM

Cavendish was wel in zijn nopjes met zijn deelname en met de rennners die hij rond zich had. "Het was best leuk om in het A-team van Deceuninck-Quick.Step te zitten. Ik werk al het hele jaar het programma van het C-team af. Hier koerste ik met mannen als Lampaert, Ballerini, Mørkøv. Het was een eer dat Evenepoel op kop reed voor mij."

Er werd de Manx Missile ook gevraagd naar zijn volgende doelen. "Ik weet het eerlijk gezegd niet. Het is al beter geweest dan verwacht. Ik ga later met Patrick Lefevere samenzitten. We gaan zien wat er gebeurt, op korte termijn en lange termijn." Een opvallend laatste zinnetje toch. Het lijkt er op dat Cavendish wel zin heeft om ook na dit jaar nog door te gaan.