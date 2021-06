Van der Poel ziet na tijdrit mogelijkheden in eerste drie ritten in lijn en is nog niet te veel bezig met de Tour

Kevin Vanbuggenhout

Vandaag 10:50







Foto: © photonews

Mathieu van der Poel is na zijn twee Wereldbekerwedstrijden op de mountainbike weer wegrenner. Tijdrijder zelfs, voorbije zondag in de Ronde van Zwitserland. Niet meteen zijn specialiteit. Zijn beste kansen in Zwitserland komen er nu aan. Mathieu van der Poel gaf bij Het Nieuwsblad een reactie na zijn tijdrit. Van der Poel eindigde op een 25ste plaats, zeker en vast verdienstelijk. Na afloop was de Nederlander dan ook tevreden. Zeker omdat het na een hoogtestage altijd moeilijk inschatten is waar je staat. Het parcours beviel hem wel, gaf de renner van Alpecin-Fenix ook nog mee. Er werd bij Van der Poel ook gepeild naar zijn ambities. Een klassement heeft hij niet voor ogen, aanngezien toch een aantal beklimmingen wellicht te zwaar zullen zijn. Wel wil hij voor ritwinst gaan. De eerstvolgende drie etappes bieden volgens hem de beste mogelijkheden. IN IDEAAL SCENARIO MET KAMPIOENENTRUI NAAR DE TOUR De Ronde van Zwitserland is voor velen een voorbereidingskoers op de Tour, maar met de Ronde van Frankrijk zit hij nog niet echt in zijn hoofd, zo geeft Van der Poel aan. Hij focust vooral op het heden en na de Ronde van Zwitserland volgt ook nog het NK. Dat wist hij al een paar keer op zijn naam te schrijven en een kampioenentrui is altijd mooi meegenomen. Zeker de moeite dus om uit te kijken naar zijn prestaties de volgende weken. Lees ook... 🎥 Wheelies in volle afdaling: zo voelt het dus om Mathieu van der Poel te zijn op een mountainbike



