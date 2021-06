Opvallend: Nederlander mag niet meer starten in vierde etappe Baloise Belgium Tour door gebruik van speciaal stuur

U moet in de vierde etappe van de Baloise Belgium Tour niet meer zoeken naar de Nederlander Jan-Willem van Schip. Hij is namelijk uit de wedstrijd gezet, omdat hij in de derde etappe met een speciaal stuur heeft gereden dat niet reglementair is.

Geen Jan-Willem van Schip meer in de vierde etappe van de Baloise Belgium Tour. De UCI heeft namelijk beslist om hem uit de wedstrijd te zetten, nadat hij vrijdag met een speciaal stuur aan de start van de wedstrijd kwam. Het stuur was niet reglementair en dus is Jan-Willem van Schip gediskwalificeerd. De wielerploeg van de Nederlander, BEAT Cycling, maakte het nieuws bekend via sociale media. Van Schip stond in het klassement van de Baloise Belgium Tour op de 51ste plaats.