Carapaz houdt stand in koninginnenrit en wint met klein verschil Ronde van Zwitserland, sterke thuisrijder wint slotrit

Richard Carapaz heeft het gehaald in de Ronde van Zwitserland. In de koninginnenrit werd de Ecuadoriaan niet meer van zijn troon gestoten. Heerlijke ontknoping wel als die rit pas helemaal op het einde komt. Gino Mäder won de rit na een spurt met twee.

Na de sterke klimtijdrit van Urán zat er slechts zeventien seconden tussen hem en Carapaz. Een habbekrats. Wel moest Urán dan nog van Carapaz kunnen wegrijden in de koninginnenrit in en rond Andermatt om alsnog de eindzege te pakken.

KLOOF TUSSEN NUMMERS 1 EN 2 BLIJFT INTACT

Zo ver kwam het niet. Aan de finish was dat kleine verschil van zeventien seconden nog altijd intact. Carapaz en Urán eindigden allebei in het groepje achter het duo dat spurtte voor de overwinning. Cattaneo won die spurt en sleepte voor Deceuninck-Quick.Step de derde plaats in de rit in de wacht.

Carapaz was zo zeker van de eindwinst in de Ronde van Zwitserland: een boost toch met het oog op de Tour. Ook al had de Ineos-renner dan weinig overschot. Voor de ritzege op de laatste dag ging het tussen Mäder en Woods. Die laatste rondde het al wel eens vaker af aan het einde van zo'n rit met zijn explosiviteit, maar Mäder had deze keer het meeste over.